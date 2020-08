UEFA: FC Bayern gegen FC Sevilla im Supercup vor Zuschauern

Die UEFA hat ihren Plan bestätigt, wonach der Supercup zwischen dem FC Bayern und dem FC Sevilla in Budapest als "Pilotprojekt" vor Fans ausgetragen werden soll.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat am Dienstag ihren Plan bestätigt, wonach die Partie des deutschen Champions-League-Gewinners am 24. September in Budapest gegen den spanischen Europa-League-Titelträger FC Sevilla als "Pilotprojekt" vor Zuschauern ausgetragen werden soll.