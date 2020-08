FC Bayern: Jérome Boateng fällt mit Muskelfaserriss aus

Boateng war im Endspiel am vergangenen Sonntag in der 25. Minute gegen Niklas Süle ausgewechselt worden. Süle dürfte damit auch im Erstrundenspiel der Münchner im DFB-Pokal am 11. September (ab 20.45 Uhr LIVE im TV und STREAM) gegen Fünftligist 1. FC Düren gesetzt sein, mit dem der deutsche Rekordmeister in die neue Saison startet.