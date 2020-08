BBL Pokal: Vier Standorte für Quali-Turniere stehen fest

Im BBL Pokal sind die vier Standorte für die regionalen Qualifikations-Turniere festgelegt worden. Die Auslosung soll in den kommenden Wochen stattfinden.

Im Norden werden die Turniere von den Telekom Baskets Bonn und Rasta Vechta ausgerichtet, im Süden sind ratiopharm Ulm und der Mitteldeutsche BC aus Weißenfels die Gastgeber. Das teilte die Basketball Bundesliga (BBL) am Dienstag mit.

Wegen der Coronakrise hatte die BBL den Modus für den kommenden Pokalwettbewerb verändert. 16 Mannschaften nehmen im Oktober an vier Regionalturnieren teil, die Sieger stehen sich anschließend in einem Top Four (1./2. November) gegenüber. Alle Spiele werden live bei MagentaSport ausgestrahlt.