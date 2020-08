Premier League: 8. Leihe für Chelsea-Torwart Jamal Blackman

Jamal Blackman wurde in diesem Sommer zum achten Mal verliehen © Imago

Der FC Chelsea ist in ganz Europa für sein Leih-System bekannt. Jedes Jahr aufs Neue verleiht der Champions-League-Sieger von 2012 zahlreiche junge Spieler in die ganze Welt hinaus.

8. Leihe für Chelsea-Torwart

Der Londoner Klub hält jedoch nicht nur lange an seinen absoluten Toptalenten fest, sondern auch an durchschnittlichen Spielern, die den Sprung in die erste Mannschaft nicht auf Anhieb schaffen.