Nach CL-Titel: Bayern-Bosse blicken mit Zuversicht in die Zukunft

Nach dem Gewinn der Champions League haben sich die Bayern-Bosse mit einem Dankesbrief an die Fans gemeldet. In diesem geht es auch um die Zukunft des Vereins.

"Wir sind alle bereit für die nächste Mission", heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Dankesbrief des Führungs-Duos an die "lieben" Anhänger der Bayern-"Familie".