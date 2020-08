Sebastian Vettel von der Formel 1 in die WEC? James Glickenhaus lockt

Noch ist nicht klar, was Sebastian Vettel nach seiner Ferrari-Zeit macht. An Angeboten dürfte es dem Deutschen nicht mangeln. Eines liegt ihm nun aus der WEC vor.

Glickenhaus will Vettel in die WEC locken

"Wenn Sebastian das also gerne mal ausprobieren möchte und für mich fahren möchte, dann würde ich mich sehr freuen, ihn zu haben", erklärte Glickehaus dem Portal Dyler , schränkte jedoch sofort ein: "Ich kann ihm nur nicht so viel zahlen wie Ferrari."

Ferrari-Fan, Film-Produzent und Teambesitzer

Was ist das also für ein Angebot, dass ihm Glickenhaus da macht?

Der als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent berühmt und reich gewordene US-Amerikaner engagiert sich seit etwa eineinhalb Jahrzehnten im Motorsport. Sein Team "Scuderia Cameron Glickenhaus" will ab 2021 in der neuen WEC-Kategorie Hypercar an den Start gehen.

Folgt Vettel Alonso und Co.?

Sollte es wirklich zu einem Vettel-Engagement in der WEC kommen, wäre er bei weitem nicht der erste ehemalige Formel-1-Pilot, der in Le Mans und Co. herumkurvt. Zuletzt verdingte sich Ex-Weltmeister Fernando Alonso in der Langstrecken-WM, der 2021 in die Königsklasse des Motorsports zurückkehrt.