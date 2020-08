VfL Bochum sagt wegen positivem Coronatest Kurztrainingslager ab

Wegen eines positiven Coronatest muss der VfL Bochum sein geplantes Kurztrainingslager absagen. Das gesamte Team befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Dies habe die regelmäßige Testung, im konkreten Fall durchgeführt am Montagmorgen, ergeben, teilten die Westfalen mit. Die gesamte Mannschaft wurde in häusliche Quarantäne geschickt, ursprünglich sollte das Trainingslager am Dienstag beginnen.