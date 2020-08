WWE degradiert Seth Rollins' Jünger Austin Theory

Mit seiner Rolle als böser und größenwahnsinniger Sektenführer hat der frühere WWE-Champion Seth Rollins sich im vergangenen Herbst neu erfunden. Aus Gründen, die nicht in seiner Hand liegen, hat der "Monday Night Messiah" nun allerdings schon den dritten seiner Jünger verloren.

Zwei Monate lang war Austin Theory nicht mehr an seiner Seite aufgetaucht und in den Shows nicht mehr erwähnt worden. Nun ist klar geworden, dass der 23-Jährige degradiert wurde: Er bestritt in der Nacht sein Comeback im Drittkader NXT, wo er sich mit Bronson Reed anlegte.

Die Blitzkarriere des Talents, das erst vor einem Jahr verpflichtet worden war und innerhalb weniger Monate von NXT in den Hauptkader aufgestiegen war, ist also erstmal ausgebremst. Aber warum?

Austin Theory angeblich heimlich suspendiert

Im Vorfeld des SummerSlam am Sonntag hatte Rollins sich erstmals zum Status von Theory geäußert. "Bei ihm sind persönliche Dinge aufgekommen", sagte er in einem Interview mit The Sporting News : "Er hat sich deswegen eine Auszeit genommen, um sie zu regeln, seit nun ein oder zwei Monaten. Es ist schwierig gerade, aber wir hoffen, dass alles gut für ihn ausgeht und wir ihn eher früher als später wieder zurückhaben."

Es scheint sich dabei um den Vorwurf zu handeln, dass Theory im Jahr 2018 einem damals 13 Jahre alten weiblichen Fan unangemessene Online-Nachrichten geschickt haben soll. Theory verschwand jedenfalls Ende Juni aus dem WWE-TV, kurz nachdem der angebliche Fall im Zuge der #SpeakingOut-Bewegung bei Twitter öffentlich gemacht wurde. Die Teenagerin postete ein Foto mit Theory und einen Chatverlauf, in dem allerdings nur die angebliche Kontaktaufnahme zu sehen war, behauptete aber, dass sie ihm ihr Alter mitgeteilt und danach "sehr ordinäre" Nachrichten bekommen hätte.

Theorys Abwesenheit fiel nicht sofort auf, sie fiel zusammen mit dem Corona-Ausbruch bei WWE, in dessen Zuge eine Reihe von Stars zwischenzeitlich pausierten . Theory allerdings kam zwei Monate lang nicht zurück, Erklärungen hat WWE nie abgegeben, die Handhabung ist ähnlich wie im Fall des mit ähnlichen Vorwürfen belegten Patrick Clark alias Velveteen Dream . Auch Theory selbst hatte sich in den vergangenen zwei Monaten nicht zu Wort gemeldet, beim Twitter-Post zu seiner Rückkehr schaltete er die Antwortfunktion aus.

Auch AOP nicht mehr an Seth Rollins' Seite

Im März 2020 folgte die Beförderung zu RAW, zunächst als Schützling von Zelina Vega und kurzfristiger Ersatz für den zwischenzeitlich verletzten Andrade, der bei WrestleMania 36 ein geplantes Tag-Team-Titelmatch mit Angel Garza gegen die Street Profits nicht bestreiten konnte. Wenige Wochen später erhielt Theory eine noch größere Rolle, als er aus Vegas Gruppierung geworfen wurde und sich dann dem ehemaligen WWE-Champion Rollins anschloss , als zweiter Lakai neben (Buddy) Murphy stand er ihm in der Fehde gegen Rey und Dominik Mysterio zur Seite.

Sie sind das aktuelle Traumpaar der Wrestling-Liga WWE: Universal Champion Seth Rollins und RAW-Damenchampion Becky Lynch. Seit Frühjahr 2019 sind sie offiziell ein Paar, planen ihre Hochzeit und erwarten Nachwuchs. SPORT1 zeigt die WWE-Stars, die privat liiert sind © WWE

Im Mai 2019 bestätigten Rollins und Lynch die Gerüchte, dass sie hinter den Kulissen zusammengefunden hatten, schon vor ihrem gemeinsamen großen Tag bei WrestleMania 35, als beide ihre großen Titelgewinne feierten © instagram.com/WWERollins

Ende August 2019 gingen Rollins und Lynch schon den nächsten Schritt und gaben ihre Verlobung bekannt, im Mai 2020 gab Lynch dann bekannt, dass sie ein Baby erwartet ©

Lynch und Rollins sind nicht die einzigen WWE-Stars, die verbandelt sind - was kein Wunder ist: Die Wrestler sind meist über 200 Tage im Jahr "on the road", das Privatleben kann da leicht auf der Strecke bleiben - außer man teilt es bei WWE © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Instagram/WWE

Lynchs Rivalin CHARLOTTE FLAIR hat bereits zwei gescheiterte Ehen hinter sich, 2019 hat sie sich wie Lynch frisch in einen WWE-Kollegen verliebt: den aufstrebenden ANDRADE © instagram.com/charlottewwe

Andrade und Charlotte bestätigten ihre Romanze im Februar 2019, zwei Monate später turtelten sie schon auf der Hall-of-Fame-Zeremonie vor WrestleMania und verbrachten danach einen gemeinsamen Strandurlaub © WWE

Am Neujahrstag verlobten sich die beiden nach nicht mal einem Jahr Partnerschaft. Andrade postete aus seinem Twitter-Account die Botschaft "Sie hat Ja gesagt", Charlotte antwortete schlicht "Ja" © Getty Images

Andrades Begleiterin vor der Kamera ist ebenfalls an einen WWE-Kollegen vergeben © WWE

Die New Yorkerin ZELINA VEGA ist seit 2018 verheiratet mit dem Niederländer ALEISTER BLACK. Der war als Tommy End früher ein Pfeiler der deutschen Wrestling-Szene und startet seit 2019 im WWE-Hauptkader durch © WWE

Black debütierte 2019 im WWE-Hauptkader zusammen mit Ricochet - der zuvor beim Entwicklungskader NXT ebenfalls auch sein privates Glück gefunden hat © WWE

RICOCHET ist zusammen mit KACY CATANZARO, die in den USA als Kandidatin bei "Ninja Warrior" schon eine Berühmheit ist und eine ebenfalls vielversprechende WWE-Karriere gestartet hat ©

Auch der aufstrebende KEITH LEE ist an eine NXT-Kollegin vergeben: MIA YIM © instagram.com/miayimofficial

Innerhalb weniger Monate sind sie von NXT zu RAW aufgestiegen und dort nun auch vor der Kamera ein Paar: BIANCA BELAIR und MONTEZ FORD von den Street Profits ©

Vor den Kameras ist ihre Beziehung "on off", dahinter nicht: Nachdem LANA in gemeinsamen Nachwuchs-Zeiten bei NXT zur Managerin von RUSEV wurde, entwickelte sich mit der Zeit auch eine private Liaison © Getty Images

Im Juli 2016 heirateten die beiden, seitdem ist jeden Tag "Rusev Day" und "Lana Day" - trotz der Entlassung Rusevs im Frühjahr 2020 © instagram.com/thelanawwe

Eine Langzeitbeziehung führen auch JIMMY USO und NAOMI - seit Anfang 2014 sind die beiden verheiratet © Getty Images

Bei ihrem WWE-Hauptkaderdebüt 2016 war CARMELLA noch zusammen mit ihrem früheren Schützling Big Cass, inzwischen liebt sie Kommentator und Ex-Wrestler COREY GRAVES © instagram.com/carmellawwe

Ebenfalls seit 2014 verheiratet: der frühere WWE-Champion DANIEL BRYAN und BRIE BELLA, seit 2019 offiziell und endgültig im Ring-Ruhestand © Getty Images

Seit vielen Jahren zusammen glücklich, seit Ende Juni 2019 nun auch verheiratet: NIKKI CROSS und KILLIAN DAIN, ihr ehemaliger Kollege in der Gruppierung SAnitY © instagram.com/killiandain/

ERIK von den Viking Raiders (Raymond Rowe) und die im April 2020 entlassene SARAH LOGAN teilen eine Faszination für vergangene Zeiten, Ende 2018 feierten die beiden eine urtümliche Wikinger-Hochzeit © instagram.com/sarahloganwwe

Auch der düstere BRAY WYATT (THE FIEND) hat sanfte Seiten: Die Frau an seiner Seite ist Ringsprecherin JOJO OFFERMAN, die beiden haben mittlerweile zwei Kinder © instagram.com/joseann_alexie

TYSON KIDD musste seine aktive Karriere 2015 wegen einer schweren Nackenverletzung beenden. Als Producer arbeitet er weiter für die Liga und teilt damit weiter den Arbeitsplatz mit seiner Ehefrau NATALYA © instagram.com/tysonkidd05/

EDGE feierte Anfang 2020 ein großes Comeback aus der Sportinvalidität - privat ist er verheiratet mit Hall-of-Fame-Kollegin BETH PHOENIX, mittlerweile hauptsächlich als Kommentatorin bei WWE aktiv © instagram.com/thebethphoenix

Ebenfalls seit langem ein glückliches Paar: THE MIZ und die langjährige WWE-Diva MARYSE, die in den USA sogar eine gemeinsame Reality-Show ("Miz and Mrs.") haben. Gerade erwartet Maryse ihr zweites Kind von Miz © WWE

Ja, auch der legendäre UNDERTAKER hat ein Privatleben, er teilt es mit MICHELLE MCCOOL. Seit 2010 sind die beiden verheiratet, im Jahr darauf beendete McCool ihre Ringkarriere bei WWE © instagram.com/mimicalacool

Gewusst? Auch die Liebste von BROCK LESNAR war einst bei WWE © Getty Images

Die zehn Jahre ältere Rena Lesnar, seit 2006 mit dem "Beast Incarnate" verheiratet, war in den Neunzigern als SABLE der weibliche Topstar bei WWE und mehrte ihren Bekanntheitsgrad durch Fotoshootings im "Playboy". Heute hält sie es wie ihr Mann und gibt nur noch wenig von ihrem Privatleben preis © Imago

Nicht zu vergessen auch: Die Ehe von TRIPLE H alias Paul Levesque und STEPHANIE MCMAHON, Tochter von Firmenchef Vince. Die beiden sind seit 2003 verheiratet, sitzen gemeinsam im Vorstand und dürften die Erben des McMahon-Imperiums werden © Getty Images

Die eine oder andere Pärchenbeziehung reicht auch über WWE hinaus: PEYTON ROYCE von den IIconics etwa ist zusammen mit SHAWN SPEARS (ehemals Tye Dillinger bei WWE), seit kurzem aktiv beim neuen Konkurrenten AEW © instagram.com/peytonroycewwe

Auch der ebenfalls von WWE zu AEW gewechselte JON MOXLEY (Dean Ambrose) ließ seine Liebste bei WWE: die RAW-Kommentatorin RENEE YOUNG © instagram.com/reneeyoungwwe

Umgekehrt ist die Konstellation bei ADAM COLE und BRITT BAKER: Er steht vor dem Durchbruch bei WWE, sie rückt bei AEW mehr und mehr in den Mittelpunkt © instagram.com/adamcolepro

DRAKE MAVERICK heiratete Ende Juni die Independent-Wrestlerin RENEE MICHELLE - und WWE nutzte die Gelegenheit, dabei einen Wechsel seines 24/7 Titles zu inszenieren. Beim Auszug des Brautpaars rollte R-Truth Maverick ein © WWE

Den Ehemann von MICKIE JAMES kennen Wrestling-Fans, die über den Tellerrand schauen auch: Es ist der Brite NICK ALDIS, bei Impact einst bekannt als Brutus Magnus © instagram.com/nickaldis