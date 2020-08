Tennis, ATP in New York mit Struff und Alexander Zverev - Murray

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat das Achtelfinale des ATP-Turniers in New York erreicht. Der 30-Jährige rang den Kanadier Denis Shapovalov mit 7:6 (7:4), 3:6, 6:4 nieder und zog in die Runde der letzten 16 bei den Western and Southern Open ein. Dort trifft Struff auf den an sieben gesetzten Belgier David Goffin.

Die Western and Southern Open finden üblicherweise in Cincinnati statt, aufgrund der Pandemie werden sie in diesem Jahr noch bis Ende der Woche in New York ausgespielt. In der kommenden Woche starten dort dann die US Open als erster Grand Slam nach der Corona-Zwangspause.