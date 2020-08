FIFA-Revolution: Abstellungspflicht für Vereine wegen Corona gelockert

Verine müssen nicht mehr in jedem Fall ihre Spieler für die Nationalmannschaft abstellen. Die FIFA trifft wegen Corona eine Sonderregelung - es gibt eine Einschränkung.

Die Änderungen gelten nur für das Länderspielfenster im September und stellen eine Reaktion auf die Reise- und Einreisebeschränkungen in Europa dar.

Abstellungspflicht der FIFA nur zeitweise gelockert

Die vorübergehenden Änderungen am FIFA-Reglement gelten für die internationalen Fenster der Männer vom 31. August bis 8. September und der Frauen vom 14. bis 22. September.

Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw empfängt im Rahmen der Nations League am 3. September Spanien in Stuttgart und gastiert drei Tage später in der Schweiz (jeweils 20.45 Uhr).