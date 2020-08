Tour de France: Buchmann und Schachmann starten trotz Verletzung

Emanuel Buchmann tritt nach seinen schweren Sturz zur Tour de France an © Imago

Emanuel Buchmann wird nach seinem schweren Dauphine-Sturz bei der Tour de France starten, doch wie fit ist er? Helfer Schachmann tritt trotz Verletzung an.

Buchmann erhielt am Montag von den Ärzten seines Teams Bora-hansgrohe die Freigabe für die Teilnahme am wichtigsten Radrennen der Welt.

Die ambitionierten Ziele des 27-Jährigen sind aber in Gefahr. Buchmann hatte eigentlich das Podest bei der Tour angepeilt.

"Es gibt nun ein paar Fragezeichen, zumal es ja gleich richtig los geht", sagte Buchmann: "Es gibt keine Zeit zum Einrollen. Schon auf der zweiten Etappe geht es in die Berge. In wie weit ich da mithalten kann, wird man sehen. Ich kann die Tour jetzt nur von Tag zu Tag in Angriff nehmen."