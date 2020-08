Philippe Coutinho erhält Anruf von Barca-Coach - mit freudiger Nachricht

Seine Zeit in Deutschland ist für den Brasilianer damit abgelaufen, der Mittelfeldspieler war nur für eine Saison vom FC Barcelona an die Bayern ausgeliehen.

In 23 Bundesliga-Spielen für den deutschen Rekordmeister steuerte Coutinho acht Tore und sechs Assists bei, auf dem Weg zum Titel in der Königsklasse lieferte er in elf Einsätzen jeweils drei Treffer und drei Torvorlagen. Im Finale gegen PSG wurde er in der 68. Minute für Serge Gnabry eingewechselt.