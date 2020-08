Anzeige

Uli Hoeneß und Thomas Tuchel: Worüber sprachen sie nach dem Finale? Was tuschelten Tuchel und Hoeneß?

Tuchel: "Bayern auf dem Weg zum vielleicht größten Klub"

F. Plettenberg

Nach der Pokalübergabe beim Champions-League-Finale gibt es ein langes Gespräch zwischen Thomas Tuchel und Uli Hoeneß. SPORT1 fragte nach, worum es ging.

Es geschah fast unbemerkt.

Um 22.30 Uhr stand PSG-Trainer Thomas Tuchel am Sonntagabend im Estádio da Luz am Spielfeldrand. An seiner Seite: Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß.

FCB-Kapitän Manuel Neuer hatte eine halbe Stunde zuvor den Henkelpott in den Lissabonner Nachthimmel gereckt, während PSG-Star Neymar zuvor mit Tränen in den Augen an jenem heiß begehrten Pokal hatte vorbeitrotten müssen.

In einem der schwersten sportlichen Momente Tuchels führte er nun ein Gespräch mit Hoeneß. Tuchel stand auf Krücken und verzichtete darauf zu sitzen, obwohl er sich wegen seines linken Mittelfußbruchs eigentlich schonen muss. Minutenlang dauerte die Szene an.

SPORT1 fragte bei Tuchel nach, worum es bei diesem Gespräch ging.

Tuchel huldigt FC Bayern: "Absolut beeindruckend"

"Ich habe Uli Hoeneß gratuliert, aber über die Details des Gesprächs sage ich natürlich nichts", erklärte der ehemalige Trainer von Mainz 05 und Borussia Dortmund.

Dann aber ließ er durchblicken, welche Anerkennung er für die Münchner hegt, und was er auch Hoeneß mitgeteilt haben dürfte: "Es ist absolut beeindruckend, was er gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenigge erschaffen hat und wie der FC Bayern momentan dasteht. Es war schon immer ein großer Klub, aber im Moment sind sie vielleicht auf dem Weg zu dem größten Klub der Welt."

Was Tuchel besonders beeindruckt: "Auch in komplizierten Zeiten mit Corona haben sie eine unfassbare Qualität im Kader und ihre Mannschaft schon weiter verstärkt. Der FC Bayern strahlt Qualität aus."

Ausgepumpt und glücklich! Nach dem Gewinn der Champions League liegt Thiago wie ein Käfer auf dem Rücken. Der Spanier spielte ein furioses Finale - wahrscheinlich wird er die Bayern verlassen. © Imago Auch Joshua Kimmich und Serge Gnabry genießen im Mittelkreis den Triumph. © Imago Die Siegerehrung ist vorbei, das Spielfeld gleicht einem Meer aus Konfetti. Auf dem Podium umarmen sich die Bayern-Spieler. © Imago Vielleicht DAS Bild des späten Abends: Als das Flutlicht bereits erloschen ist versammeln sich Trainer Hansi Flick, Kimmich, Gnabry und David Alaba noch einmal am Mittelpunkt. Die vier lassen das Endspiel noch einmal Revue passieren. © SPORT1 Anzeige In Paris beginnt der Champions-League-Abend feurig, und zwar nicht im besten Sinne: Anhänger zertrümmern Schaufenster, setzen Fahrzeuge in Brand und verwüsten Geschäfte ... © ... Wie die Polizei am Montag mitteilt, werden 148 Personen vorläufig festgenommen. © Imago In Lissabon kommen die Stars des Abends im Stadion an. PSG-Profi Neymar, noch gut gelaunt, tanzt fröhlich in die Katakomben. © Screenshot twitter.com/UEFAcom_de Das Spiel beginnt aus Bayern-Sicht gar nicht gut: Jérôme Boateng muss früh verletzt ausgewechselt werden. © Getty Images Anzeige Dann köpft Kingsley Coman die Bayern in der zweiten Halbzeit aber ins Glück. © Imago Ausgerechnet Coman trifft gegen seinen Ex-Klub. © Getty Images Direkt nach dem Schlusspfiff kennen Freude und Erleichterung keine Grenzen. © Getty Images Auf der Gegenseite vergießt Neymar Tränen der Enttäuschung, wird von David Alaba ... © Imago Anzeige ... und auch Flick lange getröstet. © Getty Images Zu den Verlierern gehört auch PSG-Trainer Thomas Tuchel, der wegen eines Mittelfußbruchs auf Krücken unterwegs ist. © Imago Für die Bayern beginnt indes erst die lange Party-Nacht. © Imago Einer der Jubelnden ist Sportdirektor Hasan Salihamidzic. © Imago Anzeige Robert Lewandowski bleibt ausgerechnet im Finale zwar ohne eigenes Tor, hat als erfolgreichster Torjäger der Saison dennoch allen Grund zum Jubeln. © Imago Und wer verbirgt sich hier unter dem Pokal? Ersatzspieler Lucas Hernández stülpt sich den Henkelpott über den Kopf. © Imago Javi Martínez schießt reichlich Bilder für das Poesiealbum. Sind es Abschiedsfotos? Neben Thiago wird wohl auch Martínez die Bayern verlassen. © Imago Der Garant des Triples! Die Spieler lassen Flick hochleben ... © Imago Anzeige … und präsentieren stolz das Objekt der Begierde. In der Kabine geht die Feier erst richtig los! © Daheim in München strömen die Bayern-Fans auf die Straßen und feiern das zweite Triple nach 2013. © SPORT1 "Mission erfüllt" lautet der Schriftzug, der auf dem Siegestor an der Münchner Freiheit erstrahlt. © Die Fans feiern in München, die Mannschaft lässt es in Portugal krachen - bis tief in die Nacht. © Imago

Tuchel-Lob für den FC Bayern, aber da war doch was!

2018 galt er als einer Top-Kandidaten auf die Nachfolge von Jupp Heynckes beim deutschen Rekordmeister. Heynckes hatte zum Saisonende seinen Abschied ankündigt und der Name Tuchel wurde schon Wochen zuvor heiß diskutiert. Hoeneß, damals noch Präsident, soll anfangs skeptisch gewesen sein, Tuchel als Bayern-Trainer zu installieren. Allerdings soll es in Person von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge auch einen starken Befürworter gegeben haben.

Tuchel vernahm die Uneinigkeit, entschied sich letztlich für ein Engagement bei Paris Saint-Germain und teilte den Bayern mit, dass er bei den Franzosen im Wort stehe. Schließlich wurde Niko Kovac Heynckes-Nachfolger.

Bayern-Kontakt mit Tuchel nach Kovac-Aus?

Als dieser im vergangenen November entlassen wurde, soll Tuchel von den Bayern erneut kontaktiert worden sein. Öffentlich stellte er seinerzeit allerdings klar, dass er an einem Bayern-Job "nicht interessiert" sei. So vertrauten die Bayern Hansi Flick die Kovac-Nachfolge an, der eine turbulente Saison am Sonntagabend sensationell mit dem Triple abschloss und schon Anfang April mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet wurde.

Flick schwärmt von seiner Mannschaft

Die Zukunft beim FC Bayern heißt Flick. Die von Tuchel ist hingegen unklar. Sein Vertrag beim Scheich-Klub läuft noch bis 2021. Das große Vereinsziel, erstmals die Champions League zu gewinnen, hat er erneut verpasst.

Wie geht es jetzt für ihn weiter? SPORT1 fragte nach.