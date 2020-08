Per Mertesacker ist nicht länger Fußball-Experte bei DAZN

Per Mertesacker spielte früher u.a. für den FC Arsenal © Imago

Der frühere Nationalspieler Per Mertesacker wird seine Arbeit als TV-Experte bei DAZN nicht fortsetzen. Das CL-Finale war sein letzter Einsatz.

Rio-Weltmeister Per Mertesacker (35) hat die Trennung vom Streamingdienst DAZN als Experte bekannt gegeben. Medienberichten zufolge wird Mertesacker künftig für das ZDF arbeiten.

Am Sonntag war der gebürtige Hannoveraner beim Champions-League-Endspiel zwischen Bayern München und Paris St. Germain (1:0) im Einsatz gewesen. Vor zwei Jahren hätten DAZN und er "einen gemeinsamen Weg eingeschlagen, und ich bin die ersten Schritte als TV Experte gegangen". Er habe gelernt, "mich in der Rolle vor der Kamera und am Mikrofon wohl zu fühlen und durfte ganz besondere Momente miterleben".