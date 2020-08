LoR: Der Aspekt des Mondes - Diana neuer Targon-Champion

Noch zwei Tage bis zur Veröffentlichung von "Call of the Mountain". Mit Taric und Leona sind bisher zwei Champions für die neue Region Targon erschienen. Diana ist Nr. 3.

Mit Leona wurde letztens die Anführerin der Solari angekündigt, nun soll auch ihre Gegenspielerin den Weg in Legends of Runeterra finden. Diana ist nach Taric und eben Leona der inzwischen dritte Champion für die neue Region "Targon", die mit der kommenden Erweiterung "Call of the Mountain" veröffentlicht wird.