FC Bayern erhält durch Triumph in der Champions League satte Prämien

Dank des Triumphs in der Champions League klingelt beim FC Bayern die Kasse. Der Triple-Sieger scheffelt so viel Kohle wie nie zuvor ein anderes Team.

Der FC Bayern München hat mit seinem historischen Final-Triumph in der Champions League am Sonntag gegen Paris Saint-Germain (1:0) eine Rekordsumme verdient. Für den sechsten Erfolg in der Königsklasse gab es zwar "nur" vier Millionen Euro extra an UEFA-Prämie, insgesamt wird der Coup dem deutschen Triple-Sieger aber bis zu 135 Millionen in die ohnehin prall gefüllten Kassen spülen.