Schlechte Leistung bei der ESL One Cologne: mouz benchen woxic

Im vergangenen Jahr war noch alles gut im Hause mousesports. Das Team stand auf dem zweiten Platz der Weltrangliste. Das Team hatte vier Events gewonnen und einen zweiten Platz geholt und es sah alles nach einem großartigen Start in das neue Jahr aus. Doch nach ihrem zweiten Platz bei der ESL Pro League Season 11 ging es für das Team um Ingame-Leader Finn "karrigan" Andersen nicht mehr so rosig weiter. Zuletzt mussten sie sich bei der ESL One Cologne geschlagen geben, nachdem sie ihre Matches gegen Natus Vincere und MAD Lions verloren.