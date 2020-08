FC Barcelona schuldet FC Liverpool wegen CL-Titel von Coutinho wohl 5 Mio.

Setzt Koeman bei Barca auf Coutinho?

"Ich kehre mit viel Lust nach Barcelona zurück", verkündete der 28-Jährige im Interview mit dem brasilianischen TV-Kanal Esporte Interativo. Die Katalanen, die von den Bayern im Viertelfinale mit 8:2 abgewatscht worden waren, hatten den Offensivmann im vergangenen Sommer auf Leihbasis an die Isar abgegeben, nachdem der 120-Millionen-Euro-Mann in eineinhalb Jahren in Spanien nie richtig an seine Leistungen aus der Zeit beim FC Liverpool anknüpfen konnte.