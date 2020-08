Motorsport: Audi-Chef Dieter Gass über DTM-Ausstieg und Formel E

Audi-Motorsportboss Dieter Gass erklärt im AvD Motorsport Magazin auf SPORT1 die Gründe für den Ausstieg in der DTM und den Fokus auf die Formel E.

"Wir haben über Jahre das Thema DTM gestützt. Wir waren die ersten, die auch Kundenteams an den Start gebracht haben. Wir haben im letzten Rennen ein neuntes Auto an den Start gebracht, damit 16 Autos im Feld sind. Das haben unsere Wettbewerber in diesem Ausmaße nicht geleistet", erklärte Gass.