Champions League: FC Bayern - Paris Saint-Germain in der Analyse

Ob PSG-Trainer Thomas Tuchel wirklich im Sinn hatte, dass die Angriffsreihe mit Neymar und Kylian Mbappé ständig an der Abseitsgrenze auf lange Bälle wartete, sei einmal dahingestellt. In jedem Fall konzentrierte sich PSG darauf, die Starstürmer nach Ballgewinnen weiträumig anzuspielen. Die Pariser verteidigten mit ihrer Viererkette und dem Dreiermittelfeld intensiv am eigenen Strafraum, während Neymar und Co. weiter vorn positioniert waren. In gewisser Weise erinnerte dieses 4-3-3-Schema mit viel Abstand zwischen den zwei Dreierlinien an das PSG vor der Corona-bedingten Pause.