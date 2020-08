NBA, Playoffs: Luka Doncic mit Rekord-Leistung gegen Los Angeles Clippers

Wilde Dreier und Monsterdunks! So spektakulär ist die NBA-Bubble

Der Slowene in Diensten der Dallas Mavericks zeigte beim 135:133-Overtime-Sieg über die Los Angeles, der den 2:2- Ausgleich in der Best-of-Seven-Serie bedeutete, im vierten Playoff-Spiel seiner Karriere eine unglaubliche Leistung.

Der 21-Jährige ging mit einem angeschlagenen Knöchel in das vierte Duell mit den Clippers und erzielte mit 43 Punkten,17 Rebounds und 13 Assists erneut ein Triple-Double. Nach NBA-Legende Magic Johnson ist er somit der zweitjüngste Spieler, der zwei Triple-Doubles in aufeinanderfolgenden Playoff-Spielen aufs Scoreboard zauberte. Zuvor hatte zudem noch kein Spieler solche Zahlen in den Playoffs aufgelegt.