WWE SummerSlam 2020: Liga-Aus für Sonya Deville gegen Mandy Rose

Anderes Ende für Sonya Deville - Mandy Rose war geplant

Rose besiegte die frühere MMA-Fighterin Deville - die im wahren Leben gut mit ihr befreundet ist - am Schluss mit einer Serie von Kniestößen ins Gesicht. In der fiktiven WWE-Welt hatten sich die beiden früheren Partnerinnen, die einst von Paige in den WWE-Hauptkader eingeführt worden waren, wegen Roses ungleicher Beziehung zu Schwergewicht Otis verkracht. Rose und Money-in-the-Bank-Sieger Otis feierten den großen Sieg dann auch gemeinsam. Als Hommage an den legendären "Macho Man" Randy Savage hob Otis Rose dabei auf seine Schultern wie es die Legende einst mit seiner früh verstorbenen Ex-Ehefrau Miss Elizabeth gemacht hatte.

Die Ergebnisse des WWE SummerSlam 2020:

SmackDown Women's Championship: Bayley (c) besiegt Asuka

RAW Tag Team Championship: The Street Profits (c) besiegen Andrade & Angel Garza

Loser Leaves WWE No DQ Match: Mandy Rose besiegt Sonya Deville

Street Fight: Seth Rollins besiegt Dominik Mysterio

RAW Women's Championship: Asuka besiegt Sasha Banks (c) - TITELWECHSEL!

WWE Championship: Drew McIntyre (c) besiegt Randy Orton

Universal Championship Falls Count Anywhere Match: The Fiend besiegt Braun Strowman (c) - TITELWECHSEL!