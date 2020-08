PSG - FC Bayern: Ausschreitungen in Paris nach Champions-League-Finale

Ausschreitungen in Paris nach dem Finale der Champions League © Imago

Nach dem Sieg des FC Bayern im Finale der Champions League kommt es in Paris zu unschönen Szenen. Mehrere Personen werden festgenommen.

Nach dem Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain ist es in der französischen Hauptstadt zu Ausschreitungen gekommen.

Randalierer setzten in der Nacht zum Montag Fahrzeuge in Brand, zertrümmerten Schaufenster und verwüsteten Geschäfte, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Sie bewarfen die Sicherheitskräfte auch mit Flaschen und feuerten Feuerwerkskörper in ihre Richtung ab.