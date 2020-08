La Liga: FC Elche besiegt FC Girona im Playoff-Finale und steigt auf

Der FC Elche spielte zuletzt 2015 in La Liga © Getty Images

Das Aufstiegsrennen in Spanien wird wegen einer Spielabsage zu einer wochenlangen Posse. Im Playoff-Rückspiel findet das Theater einen irres Ende.

Pere Milla köpfte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer für den Underdog, der erst auf den letzten Drücker als Tabellensechster in die Playoffs gerutscht war. Die Gäste, die im Hinspiel ein 0:0 erreicht hatten, spielten seit einer Roten Karte gegen Cristhian Stuani in Überzahl (61.), der Siegtreffer war der erste Torschuss seit dem Platzverweis.