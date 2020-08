FC Bayern: Kingsley Coman erzielt 500. Champions-League-Tor

Der FC Bayern holt in der Champions League den Titel. Kingsley Coman bringt die Münchner mit einem besonderen Tor im Finale gegen PSG auf Kurs.

Der FC Bayern hat dank Kingsley Coman in der Champions League eine beeindruckende Schallmauer durchbrochen.

Der Franzose brachte die Münchner beim 1:0-Sieg im Finale gegen Paris Saint-Germain per Kopf (59.) in Führung. Es war der 500. Treffer der Bayern in der Champions League.