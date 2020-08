Golf: Sophia Popov feiert Sensationsieg bei British Open

Die 27-Jährige aus Weingarten hat völlig überraschend als erste deutsche Golfspielerin ein Major-Turnier gewonnen. Die Nummer 304 der Weltrangliste, die vor wenigen Wochen noch als Caddie unterwegs war, hielt am letzten Tag der British Open in Troon/Schottland die Konkurrenz in Schach und kassierte ein Preisgeld in Höhe von 670.000 Dollar (ca. 575.000 Euro).