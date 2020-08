Champions League, FC Bayern: Polizei vorbereitet auf Party

Der FC Bayern spielt in Lissabon um die Krone der Champions League. In München ist die Polizei auf mögliche Feierlichkeiten vorbereitet.

In Lissabon steigt am Sonntagabend das Finale um die Krone der Champion League. Gegner und Anwärter sind der FC Bayern und Paris Saint-Germain. (Champions League, Finale: Paris Saint-Germain – FC Bayern München am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER)