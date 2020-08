Champions League, Finale: PSG gegen Bayern in der Einzelkritik

KYLIAN MBAPPÉ: Machte von Beginn an Alarm. Kam über die linke Seite der Franzosen und machte Joshua Kimmich das Leben schwer. In der Anfangsphase wurden seine schwachen Schüsse erst von Goretzka und dann von Kimmich geblockt. Setzte Neymar in der Anfangsphase großartig in Szene. Mit dem Halbzeitpfiff vergab Mbappé die große Möglichkeit zur Führung. Er brachte nur ein Schüsschen zustande, das Neuer nicht vor Probleme stellte. Im zweiten Durchgang unauffällig und nicht in der Lage, die Wende einzuleiten - scheiterte in der Schlussphase kläglich an Neuer, stand allerdings auch im Abseits. SPORT1-Note: 3