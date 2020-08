Radsport: Marcel Meisen deutscher Meister vor Ackermann und Krieger

Ackermann: "Enttäuschung relativ groß"

Dass das Meistertrikot in diesem Jahr nicht bei der Tour de France zu sehen sein wird, hätte aber auch ein Erfolg Ackermanns nicht verhindert. Bora-Profi Lennard Kämna, am Sonntag aussichtsreicher Fahrer im Tour-Aufgebot, scheiterte mit Fluchtversuchen. Am Ende arbeitete der 23-Jährige in der Sprintvorbereitung für Ackermann. Das Team Alpecin-Fenix startet nicht bei der Frankreich-Rundfahrt.