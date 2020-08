Champions-League-Finale: FC Bayern gegen PSG mit Boateng, Thiago & Coman

Bayern-Trainer Hansi Flick nimmt im Finale der Champions League eine Veränderung in der Startelf vor. Auch PSG-Coach Thomas Tuchel überrascht.

Trainer Hansi Flick verändert im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain ( Champions League, Finale: Paris Saint-Germain – FC Bayern München am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER ) seine Startelf auf einer Position im Vergleich zu den bisherigen beiden Partien des FC Bayern beim Finalturnier.

Innenverteidiger Jérôme Boateng, der im Halbfinale gegen Olympique Lyon (3:0) angeschlagen ausgewechselt werden musste, steht in Lissabon von Beginn an auf dem Rasen, genau wie Kingsley Coman. In den letzten Partien hatte noch Ivan Perisic den Vorzug erhalten.