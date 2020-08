Sinisa Mihajlovic: Nach Leukämie-Heilung positiv auf Corona getestet

Der 51-Jährige habe keine Symptome und wird sich in den kommenden zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben.

Am Freitag habe sich Mihajlovic bei seiner Rückkehr nach Bologna dem Test unterzogen. Neben ihm wurden weitere Mitarbeiter des Klubs getestet, deren Ergebnisse aber allesamt negativ waren. Am Montag unterziehen sich alle Spieler und Mitarbeiter der ersten Mannschaft beim Trainingsauftakt dem COVID-19-Test. Die Saison in Italien beginnt am 19. September.