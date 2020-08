FC Bayern:Präsident Herbert Hainer glaubt an Sieg gegen Paris

"Am Ende des Tages, und das sage ich voller Überzeugung, bin ich der Meinung, dass der FC Bayern München die bessere Mannschaft ist. Wir haben sowohl unheimlich gute Einzelspieler, aber wir funktionieren als Team, als Kollektiv auch hervorragend", sagte Hainer in einem wenige Stunden vor dem Finale in Lissabon gegen Paris Saint-Germain (Champions League, Finale: Paris Saint-Germain – FC Bayern München am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER) auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview.