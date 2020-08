MotoGP: Marcel Schrötter beim Großen Preis der Steiermark Elfter

Marcel Schrötter fuhr in Spielberg in die Punkte © Imago

Von Startplatz 21 fuhr der 27-Jährige beim Großen Preis der Steiermark in der Moto2 bis auf Rang elf vor und sammelte fünf Zähler. Schrötter war in der Vorwoche Dritter geworden.

Martin wird Sieg aberkannt

Der Spanier Jorge Martin fuhr in der mittleren Klasse wie schon am vergangenen Wochenende auf dem Red-Bull-Ring als Erster über die Ziellinie, verlor seinen Sieg aber nachträglich an den Italiener Marco Bezzecchi. Martin wurde eine Position zurückgestuft, weil er in der letzten Runde die Streckenbegrenzung überschritten hatte.