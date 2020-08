Tour de France: Start von Emanuel Buchmann von Bora-hansgrohe möglich

Sportdirektor Enrico Poitschke vom Profi-Radsportteam Bora-hansgrohe hat die Erwartungen an die deutsche Tour-de-France-Hoffnung Emanuel Buchmann nach dessen Sturz gedämpft.

"Es kostet ein paar Prozente. Bei der Tour machen ein paar Prozent viel aus", sagte Poitschke dem SID am Rande der deutschen Straßen-Meisterschaften auf dem Sachsenring.

Man müsse so realistisch sein, "dass es ganz schwer wird, das zu erreichen, was wir vorhatten. Der Sturz ist einfach extrem negativ gewesen. Wir werden natürlich alles versuchen. Aber man muss nicht verwundert sein, wenn das kleine bisschen fehlt", sagte er. Buchmann peilte nach Rang vier im Vorjahr das Podest bei der Tour 2020 an.