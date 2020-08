Ringen: Frank Stäbler zieht sich schwere Schulterverletzung zu

Der 31-Jährige gab am Sonntag bekannt, dass er schon vor Wochen im Training eine Eckgelenksprengung in der linken Schulter erlitten hat. Stäbler wird nicht operiert, die Verletzung wird konservativ behandelt.

"Mein Arzt sagt, die Schulter sieht aus wie bei einem 60-Jährigen. Aber wir versuchen alles, um die Verletzung in den Griff zu bekommen", sagte Stäbler bei einem Pressegespräch in seiner Heimat im schwäbischen Musberg. Die Blessur hat allerdings dazu geführt, dass sich die Ziele des deutschen Vorzeigeringers mit Blick auf Olympia verschoben haben.

"Der Körper fängt an zu rebellieren. Der Traum vom Gold wird schwierig zu realisieren sein. Ich kann eigentlich nur verlieren. Dennoch will ich in Tokio meinen Frieden mit Olympia machen. Es zählt nicht nur der Olympiasieg, sondern der Weg dorthin", äußerte Stäbler: "Ich möchte ein Vorbild sein, denn heutzutage geben die Menschen zu früh auf."