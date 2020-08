VfB Stuttgart: Erik Thommy und Roberto Massimo verletzt

Wie der Bundesligist mitteilte, hat Thommy (26) im Testspiel am Samstag gegen den englischen Meister FC Liverpool (0:3) einen Bruch des linken Ellenbogens erlitten.

Auch Roberto Massimo fällt vorerst aus, der 19-Jährige zog sich im Liverpool-Test ohne Fremdeinwirkung eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Er verließ das Trainingslager in Kitzbühel und soll in Stuttgart untersucht werden.