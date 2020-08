FC Bayern vs. PSG: Was Flick gegen Tuchel im CL-Finale plant - spielt Boateng?

Vor dem Endspiel-Knaller in der Champions League gegen Paris Saint-Germain wird personell vor allem wegen dreier Positionen Unklarheit: Kann Jérôme Boateng in der Innenverteidigung auflaufen? Beginnt Benjamin Pavard doch, sodass Joshua Kimmich anstelle von Thiago im Mittelfeld-Zentrum spielen kann? Und startet Ivan Perisic erneut auf der linken Außenbahn?

Tuchel glaubt nicht an Verwirrtaktik der Bayern

"Vor dem Training habe ich damit geliebäugelt, dass Pavard spielt, um Kimmich für das Mittelfeld frei zu bekommen. Nach diesem Training erwarte ich aber keine Änderungen mehr”, sagte Tuchel. Und fügte an: "Ich glaube auch nicht, dass ein Abschlusstraining im Stadion dazu dient, uns zu verwirren. Man will sich stattdessen in den Rhythmus bringen. Es ist kein Tag, um den Gegner in die Irre zu führen. Ein Finale ist kein Tag für große Veränderungen.”