Champions League: Katar der wahre Sieger des Duells Bayern - Paris

Schon vor dem Champions-League-Finale zwischen PSG und Bayern hat das Duell einen Sieger. Katar, der Gastgeber der WM 2022, sieht sich am Ziel seiner Träume.

Irgendwo am Persischen Golf knallen vermutlich noch immer die Rosenwasser-Korken. Bayern München gegen Paris St. Germain, zwei vom Emirat alimentierte Vereine im Finale des wichtigsten Klub-Wettbewerbs der Erde - kann es etwas Schöneres geben? "Die Welt wird stillstehen", prophezeite auf Twitter bereits Qatar Airways für jenes Duell, das in Katar nur einen Namen kennt: "Qlassico".

So begeisternd wie die wirklich historischen Duelle im europäischen Fußball beispielsweise zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid, Manchester United und dem FC Liverpool oder Bayern München und Borussia Dortmund wird das Champions-League-Finale am Sonntag im Rest der Welt aber keinesfalls angesehen. (Champions League Finale: Paris Saint-Germain - FC Bayern München, So. ab 21 Uhr im LIVETICKER)