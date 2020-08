NBA: Nick Nurse von Toronto Raptors wird Trainer des Jahres

Raptors-Boss: "Nurse greift nach dem nächsten Titel"

"Nick ist an der Seitenlinie genauso wie als Person. Entspannt aber immer hart am Arbeiten, kreativ und dynamisch. Er findet immer die richtigen Worte für das Team - er verteidigt nicht unseren letzten Titel, er greift nach unsere nächsten Titel", so Raptors-Präsident Masi Ujiri in einem Statement. "Das ist Nick, und deswegen glauben wir an ihn. Sein Weg zu dieser Ehre war ein langer und wir sind so froh, zu sehen, dass er so geschätzt wird."