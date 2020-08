DFB-Pokal mit Bayern, BVB, Schalke: Das sind die Paarungen der 1. Runde

Nach den Endspielen am Finaltag der Amateure stehen 27 der 32 Paarungen in der 1. Runde des DFB-Pokals fest. Ein Team aus dem Rheinland erkämpft sich das große Los.

Die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal wurde zwar schon am 26. Juli ausgelost.

In 19 Landesverbänden wurden die Sieger und damit die Teilnehmer an der 1. Runde ermittelt. So darf sich der 1. FC Düren, Sieger des Mittelrhein-Pokals auf Rekordmeister- und pokalsieger FC Bayern freuen.