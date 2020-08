Anzeige

Schalke 04 und David Wagner: Das muss sich zum Saisonstart ändern Schalker Krise - jetzt noch Corona

Krise vor Saisonstart: "Schalke jetzt schon ein Abstiegskandidat"

P. Berger

Schalkes Saison-Vorbereitung läuft alles andere als rund - jetzt sorgt auch noch der Coronafall eines Spielers für Aufsehen. Es muss sich einiges ändern.

Für Schalke 04 kommt es immer dicker! Nun gibt es auch noch einen positiven Coronafall im Trainingslager des Bundesligisten.

Wie die Knappen am Montag mitteilten, wurde "im Umfeld der Lizenzspielerabteilung des FC Schalke 04 eine Person positiv auf Covid-19 getestet". Der Betroffene habe sich bei Bekanntwerden des Ergebnisses aber schon in Quarantäne befunden.

Um wen es sich bei dem positiv Getesteten handelt, verrieten die Königsblauen nicht. Nach SPORT1-Informationen handelt es sich um einen Spieler.

Die weiteren Akteure aus dem Kader wurden daher nun auf ihren Zimmern isoliert und werden auch das Essen angeliefert bekommen, um vorerst weitere Kontakte zu vermeiden. Es sollen nun weitere Tests erfolgen.

"Wir werden selbstverständlich alle Vorgaben der Behörden umsetzen. Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten stehen an erster Stelle", wird Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider in der Mitteilung zitiert.

Hohn und Spott nach Testspielen

Als hätten die Schalker nicht schon Probleme genug.

Nach den beiden Testspiel-Pleiten gegen Verl (4:5) und Uerdingen (1:3) gab es einmal mehr Hohn und Spott für den FC Schalke 04.

Auf Twitter machten sich die beiden Drittligisten über den taumelnden Bundesligisten lustig. "Noch mal gegen Schalke wäre schön", schrieb der KFC auf die Frage, welchen Gegner er sich denn zum Saisonauftakt wünscht. Und der SC Verl fügte mit einem Lachsmiley hinzu: "Würden wir wohl auch nehmen."

Mit dieser Häme kann Jochen Schneider umgehen.

"Das ist okay und so etwas muss man abhaben können, wenn man zwei Spiele gegen Drittligisten verliert", sagt der Sportchef am Rande des Trainingslagers im österreichischen Längenfeld. Im Öztal bereitet sich der Pott-Klub noch bis zum 29. August auf die neue Saison vor - Schneider und vor allem Trainer David Wagner haben dabei eine Menge zu tun.

SPORT1 erklärt, was sich beim Krisen-Klub Schalke in den nächsten Tagen in Tirol zwingend ändern muss.

Wagner muss mehr Einfluss nehmen

Die Rufe der Schalke-Fans nach einer vorzeitigen Entlassung von Trainer Wagner (noch Vertrag bis 2022) werden immer lauter. Einer der vielen Vorwürfe: Wagner sei an der Seitenlinie zu lethargisch. In der Tat war der 48-Jährige zuletzt oft nur ein stiller Beobachter.

In Längenfeld ändert sich das scheinbar. Wagner nimmt in Tirol nun auch im Training mehr Einfluss auf seine Mannschaft, unterbricht in den Einheiten, erklärt, korrigiert, lobt. Wichtig! Nur so kann Wagner seine Mannschaft und auch das Umfeld aus dem Stimmungstief holen.

So dirigiert Wagner beim Trainer seine Spieler

Wagner muss die Defensive stabilisieren

37 Gegentore kassierte Schalke allein in den 17 Rückrundenspielen der abgelaufenen Saison - nur Absteiger Paderborn (38) ließ mehr Gegentore zu. Die Defensivprobleme scheinen nahtlos weiter zu gehen. In den beiden Testspielen gegen Verl und Uerdingen kassierte Königsblau acht Buden.

Wagner muss die Defensive in diesen Tagen zwingend stabilisieren. Wichtig wären hierfür auch die baldigen Comebacks von Salif Sané (Knie) und Omar Mascarell (Adduktoren). Zumindest bei Letzterem stehen die Chancen gut, dass der Kapitän demnächst in Längenfeld Teile des Team-Trainings mitmachen kann.

Wagner muss die Tor-Flaute beenden

Nur 38 Treffer schoss Schalke in der letzten Saison – drittschlechtester Bundesliga-Wert! In der Rückrunde waren es gerade Mal neun Tore. Schalke muss nach vorne deutlich kreativer und vor allem im Sturm gefährlicher werden. Immerhin: In Mark Uth (Köln) und Steven Skrzybski (Düsseldorf) sind zwei Angreifer nach Leihe wieder zurück. Auch die Topspieler Suat Serdar (nach Außenbandanriss wieder fit) und Amine Harit sind jetzt gefragt.

Schneider muss den Transfer-Stau lösen

Mit dieser Mannschaft hat es Schalke in der Bundesliga schwer. Es fehlt an Tiefe, es braucht neue Spieler. Hauptproblem: Die klammen Knappen (rund 200 Mio. Euro Schulden) können erst dann kaufen, wenn Spieler verkauft werden.

Als Top-Kandidat für einen Abgang gilt Weston McKennie, der weiterhin beim FC Southampton im Gespräch ist. Die Schalker wollen rund 25 Millionen Euro für den US-Amerikaner, der gerne nach England wechseln will. Beide Klubs befinden sich in Gesprächen. "Wir müssen bei Weston abwarten", sagt Schneider schmallippig.

Klar ist: Schalke braucht nach dem Leih-Ende von Jonjoe Kenny (Everton) vor allem auf der rechten Abwehrseite Verstärkung. Neben Timo Becker probiert es Wagner hinten rechts mangels Alternativen aktuell im Training mit Alessandro Schöpf und Nassim Boujellab. Auch fehlt den Schalkern ein Linksverteidiger-Backup für Bastian Oczipka und ein echter Mittelstürmer, der Tore garantiert.

Neue Chance für Bentaleb? Das sagt Schneider

Schneider bleibt gelassen: "Die Kaderplanung schreitet in Gedanken voran. Wenn wir warten müssen, dann ist das eben so. Damit kann ich umgehen. Wir können nicht an den Realitäten vorbeigehen. Wir sind nicht alleine auf der Welt. Es ist allgemein sehr, sehr ruhig auf dem Transfermarkt."

Der 49-Jährige weiß aber auch: "Geduld und Schalke 04 - das passt nicht immer zusammen. Geduld und die Journalisten - auch nicht immer. Geduld und Schneider - das passt dagegen sehr gut."

Schalke braucht Positiverlebnisse

Nach der Horror-Rückrunde und den Test-Pleiten gegen Verl und Uerdingen ist die Stimmung auf Schalke vor dem Saisonstart ohnehin angespannt. Die "Knappen" brauchen jetzt dringend positive Ergebnisse.

Am heutigen Montag hätte Schalke eigentlich gegen Würzburg mit Ex-Trainer Felix Magath (jetzt Chef von Würzburg-Partner "Flyeralarm Global Soccer") testen sollen. Das Spiel wurde wegen des positiven Coronatests abgesagt.

Am 28. August ist ein Test-Doppel vorgesehen.

Schneider: "Ich erwarte eine bessere Leistung und dass wir nicht so viele Chancen zulassen. Wir haben in Sachen Fitness und Robustheit sicherlich Verbesserungspotenzial. Nicht umsonst haben wir deshalb das gesamte Athletikteam ausgetauscht. Diesen Änderungsprozess unterbinden wir nun aber nicht mit Blick auf irgendwelche Testspiel-Ergebnisse."

Der FC Schalke 04 steht durch die Coronakrise vor dem finanziellen Kollaps, erwartete schon vor der Epidemie ein Minus in zweistelliger Millionenhöhe. Teure Fehler der Vergangenheit schlagen nun doppelt durch. SPORT1 zeigt chronologisch, wie es mit S04 so weit kommen konnte © SPORT1-Grafik/Getty Images/Imago FELIX MAGATH: Seit September 2011 leistete sich S04 insgesamt elf Trainerwechsel. Magath kam 2009 zu den Knappen, da hatte er mit dem VfL Wolfsburg gerade sensationell die Meisterschaft gewonnen. Im März 2011 wurde der Trainer und Manager in Personalunion von seinen Aufgaben entbunden, kündigte daraufhin und ging zurück nach Wolfsburg © Getty Images IVAN RAKITIC: Auch wenn Leistungsträger wie Raúl oder Klaas-Jan Huntelaar kamen und auch ein gewisser Julian Draxler zu den Profis - in Magaths Schalke-Zeit fallen einige fragwürdige Personalentscheidungen. So gab man 2011 Ivan Rakitic für nur 2,5 Millionen Euro an den FC Sevilla ab - in Spanien reifte der Kroate zum Weltklassespieler und gewann mit dem FC Barcelona die Champions League und vier Meistertitel © Getty Images ALI KARIMI: Für Rakitic oder auch Jose Manuel Jurado kamen - wenn auch ablösefrei - Spieler wie der Bayern-Flop Karimi. Der Iraner sah in einem halben Jahr ganze 28 Bundesliga-Minuten, bot Magaths Kritikern aber Angriffsfläche für Spott © Getty Images Anzeige ANGELOS CHARISTEAS: Auch den damals vereinslosen Griechen holte Magath im Winter 2011. Vier Bundesliga-Einsätze und ein Tor waren seine Bilanz. Auf der Gegenseite ging beispielsweise Kevin Kuranyi im Sommer 2010 ablösefrei zu Dinamo Moskau © Getty Images ROBERTO DI MATTEO: Als Interimstrainer wurde er mit Chelsea sensationell Champions-League-Sieger in München, im Oktober 2014 ersetzte er den beurlaubten Jens Keller als Schalke-Coach. Trotz Vertrages bis 2017 trat er schon im Mai 2015 zurück © Getty Images ANDRÉ BREITENREITER: Nur eine Saison schaffte Di Matteos Nachfolger, der schon vor dem letzten Bundesligaspiel 2016 seine vorzeitige Freistellung kommunizierte. Auch sein Vertrag wäre eigentlich bis 2017 gelaufen © Getty Images KAAN AYHAN: Ein wiederkehrendes Leidensmuster auf Schalke gerade in jüngerer Vergangenheit: Leistungsträger und/oder Toptalente gehen für keine oder kaum Ablöse weg. Letzteres trifft auf Ayhan zu: Er reifte in Düsseldorf zur Stammkraft und zum türkischen Nationalspieler – wurde 2016 für eine halbe Million quasi verschenkt © Getty Images Anzeige JOEL MATIP: Ein weiterer wichtiger Abgang 2016, Matip zieht ablösefrei weiter zum FC Liverpool - wo er mit Jürgen Klopp später die Champions League gewinnen sollte © Getty Images BREEL EMBOLO: Vom Glück verfolgt ist Schalke auf dem Transfermarkt auch als Käufer nur bedingt. Der Schweizer Embolo kam 2016 für die vereinsinterne Rekord-Summe von rund 26 Millionen Euro, kam in Königsblau auch wegen Verletzungen nie wirklich in Tritt und ging 2019 für 10 Millionen Euro nach Gladbach © Getty Images MARKUS WEINZIERL: Genau eine Saison betrug die Amtszeit von Breitenreiter-Nachfolger Weinzierl, dem 2017 Platz 10 in der Liga zum Verhängnis wurde. Der bis 2019 laufende Vertrag wurde im Sommer 2018 aufgelöst, statt drei Millionen soll Weinzierl dadurch noch 1,5 Millionen Abfindung bekommen haben © Getty Images SEAD KOLASINAC: Mehr aus der Kategorie "Leistungsträger ohne Gegenwert verloren" - 2017 wechselt der bosnische Nationalspieler ablösefrei zum FC Arsenal © Getty Images Anzeige ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING: Im selben Sommer, ebenfalls in die finanzstarke Premier League, verabschiedet sich der Angreifer und Nationalspieler Kameruns. Den Ex-Mainzer zieht es zu Stoke City, aktuell spielt er für Paris Saint-Germain © Getty Images YEVHEN KONOPLYANKA: Auf der Gegenseite leistet sich Schalke auch teure Missverständnisse - wie den ukrainischen Flügelflitzer. Konoplyanka kam 2017 für 12,5 Millionen Euro aus Sevilla und wurde zwei Jahre später für 1,5 Millionen Euro nach Donezk abgegeben © Getty Images DOMENICO TEDESCO: Vom einstigen Heilsbringer, der Schalke 2018 zur Vize-Meisterschaft führte und sich damit eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2022 verdiente, trennte sich Schalke schon im März 2019 wieder (sieben Monate nach der Verlängerung). Nach einem 0:7 in der Champions League bei Manchester City und Platz 14 in der Liga wurde er freigestellt © Getty Images LEON GORETZKA: Im Mittelfeld unter Tedesco blühten vor allem zwei junge Deutsche auf - einer von ihnen war Goretzka. Eine Vertragsverlängerung mit dem dynamischen Nationalspieler gelang nicht, 2018 ging er ablösefrei zum FC Bayern © Getty Images Anzeige MAX MEYER: Auch der von Tedesco zum defensiven Mittelfeldspieler umgeschulte Meyer ist 2018 ohne Gegenwert weg, heuert bei Crystal Palace in der Premier League an © Getty Images SEBASTIAN RUDY: Dafür holte Schalke im Sommer 2018 für 16 Millionen Euro den Nationalspieler von den Bayern. Er wurde nie die erhoffte Verstärkung, aktuell an Hoffenheim verliehen - den Einkaufspreis dürfte S04 für ihn nicht mehr bekommen © Getty Images ALEXANDER NÜBEL: Der vorerst letzte ablösefreie Verlust eines Leistungsträgers auf Schalke. Nübel wagt im Sommer 2020 den Sprung zum FC Bayern, umgeben von allerlei Nebengeräuschen und dem Verlust seines Stammplatzes bei den Königsblauen © Getty Images Übrigens: Die momentan verliehenen Sebastian Rudy, Ralf Fährmann, Nabil Bentaleb und Mark Uth verdienen zusammen knapp 20 Millionen Euro im Jahr © Getty Images

"Die Testspiele können wir ganz gut einordnen", sagt Schneider. "Natürlich können wir uns so nicht präsentieren. Das wissen wir. Aber so Spiele können im Rahmen einer Vorbereitung vorkommen. Das ist nicht das erste Mal."