Manchester United: Harry Maguire nach Schlägerei vor Prozess - ging es um Schwester?

Nach einer Schlägerei in Mykonos droht United-Kapitän Harry Maguire eine harte Strafe. Der Prozess soll am Dienstag beginnen. Angeblich wird seine Schwester attackiert.

Harry Maguire muss sich in Griechenland in einem Prozess verantworten.

Maguire an Schlägerei beteiligt

Der 27-Jährige war am Freitag an einer Schlägerei zwischen zwei Touristengruppen beteiligt. Die Polizei-Beamten waren gerufen worden, um die Schlägerei zu beenden, gerieten dann aber offenbar selbst in die Auseinandersetzung. "Der Fußballspieler hat einen Polizisten beschimpft und anschließend geschlagen", sagte ein Sprecher dem griechischen Fernsehsender ERT. Zusammen mit zwei britischen Landsleuten wurde der englische Nationalspieler daraufhin zur Polizeiwache gebracht.