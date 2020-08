DFB-Pokal: Finaltag der Amateure mit Kaiserslautern, Essen, Jena, Chemnitz

Am Finaltag der Amateure haben sich unter anderem die Drittliga-Absteiger Carl-Zeiss Jena und der Chemnitzer FC für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert.

Jena gewann im Thüringenpokal-Finale gegen den FSV Martinroda klar 8:2 (3:1) und spielt im DFB-Pokal gegen Werder Bremen. Chemnitz siegte gegen den FC Eilenburg 2:1 (1:0) und trifft am Wochenende des 12. und 13. September auf die TSG Hoffenheim.

Essen freut sich auf Bielefeld

Rostock schon wieder gegen Stuttgart

Kurios: In Mecklenburg-Vorpommern siegte Hansa Rostock gegen den Torgelower FC Greif 3:0 (1:0) und erwartet zum dritten Mal in Folge den VfB Stuttgart. Waldhof Mannheim setzte sich derweil in Baden gegen den FC Nöttingen mit 4:1 (0:0) durch und bekommt es mit dem SC Freiburg zu tun.