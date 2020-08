FC Bayern vs. PSG: Kimmich und Flick vor CL-Finale - PK live im Ticker

Doch gegen die Stars von Paris St. Germain gilt vor allem in der Defensive besondere Vorsicht. ( Champions League: Paris Saint-Germain - FC Bayern München am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER )

"In der Defensive war Thiago Silva über Jahre einer der besten Spieler, Marquinhos hat im Mittelfeld und der Verteidigung mit enormer Qualität. Sie haben in der Champions League mit fünf Toren die wenigsten bekommen."

Flick nimmt erneut Stellung zu Pavard - und das schließt einen Einsatz in der Startelf wohl aus: "Er weiß, wie er auf der Seite spielen muss. Aber ich habe noch nicht das hundertprozentige Vertrauen, dass man ihn von Anfang an bringen kann. Heute werden wir nochmal einen Test machen, ob alles bei hundert Prozent ist. Danach mache ich mir mit dem Team Gedanken, wie wir das Team aufstellen." Zu Ivan Pericis sagt er: "Ivan hat es sehr gut gemacht, Kingsley (Coman, Anm. d. Red.) und Philippe (Coutinho) haben es nach ihrer Einwechslung gut gemacht. Wir haben jetzt das dritte Spiel innerhalb kurzer Zeit, da muss man auch abwarten, wie es kräftemäßig aussieht."

"Wir sind froh, dass Benjamin es geschafft hat, bei uns zu sein. Riesenkompliment an ihn und die medizinische Abteilung. Man hat gemerkt, dass ich ihm absolut vertraue, als ich ihn gegen Lyon gebracht hat. Benji hat eine herausragende Saison gespielt, er tut uns gut mit seiner Präsenz und seiner Einstellung", so Flick.

"Es hat uns ausgezeichnet, dass wir so hoch stehen, weil wir dem Gegner dann die Räume nicht so aufzeigen. Es ist wichtig, dass wir die Wege mitgehen, wenn ein Ball reingespielt wird", meint er. "Paris hat eine hohe Qualität wie Barcelona, Lyon hat die Angriffe sehr direkt abgeschlossen und auch lange Bälle geschlagen. Es ist wichtig, dass wir die Passwege zumachen. Wir wissen, dass viel Speed bei Paris vorhanden ist. Aber wir haben in den Spielen in den letzten zehn Monaten unsere Philosophie durchgesetzt und den Gegner hoch gepresst. Das war unsere Erfolgsgarantie, daran werden wir nichts groß ändern."