Anzeige

Ángel Di María vor PSG vs. FC Bayern: Wieder Champions-League-Champion? Was Di María Bayern voraus hat

Mehr als Neymar und Mbappé: Das macht PSG für Bayern so gefährlich

S. Junold

Nicht erst bei Paris Saint-Germain nehmen andere Stars Àngel Di María das Rampenlicht weg. Doch in Lissabon könnte sich für den Argentinier ein Kreis schließen.

Ángel Di María hat eine besondere Beziehung zum Austragungsort des Finalturniers der Champions League. In Lissabon startete der Offensivspieler von Paris Saint-Germain seine Karriere in Europa.

2007 war er von seinem Heimatverein CA Rosario für acht Millionen Euro zu Benfica transferiert worden.

Anzeige

Im Estádio da Luz, der Heimstätte Benficas, erlebte Di María auch seinen bislang größten Triumph: Als Spieler von Real Madrid triumphierte der Linksfuß 2014 in der Königsklasse. Den Triumph am heutigen Final-Ort hat er Bayern also schon mal voraus.

Di María im Champions-League-Finale 2014 Spieler des Spiels

Auf dem Weg ins Endspiel hatten die Königlichen damals mit Schalke, Dortmund und Bayern drei deutsche Mannschaften aus dem Wettbewerb geworfen. Di María war im Finale zum Spieler des Spiels gewählt worden.

"Es war sehr besonders, sehr wichtig für mich und meine Karriere", berichtete Di María im Interview auf der UEFA-Homepage.

Und in eben jenes Estádio da Luz kehrte der Argentinier mit PSG zum Final Eight der Königsklasse zurück. Bitter war es für ihn, dass er im Viertelfinale wegen einer Gelbsperre zuschauen musste.

Umso glücklicher, dass sich das Team von Thomas Tuchel mit Ach und Krach mit 2:1 gegen Atalanta Bergamo durchsetzte und Di María so überhaupt zu einem Einsatz in Lissabon kam.

Di María stellt Neymar und Mbappé in den Schatten

Im Halbfinale zeigte er dann, welche Wirkung das Stadion in der portugiesischen Hauptstadt offenbar auf ihn hat. Nicht Neymar oder Kylian Mbappé war die Hauptrolle vergönnt, Di María war beim 3:0 gegen RB Leipzig auffälligster und mit zwei Vorlagen und einem Treffer entscheidender Mann auf dem Platz.

Anzeige

Am Sonntag kann "El Fideo" – die Fadennudel, wie er aufgrund seiner dürren Gestalt genannt wird – den Kreis schließen und im Estádio da Luz erneut den Champions-League-Titel gewinnen.

Gegner im Finale ist der FC Bayern. "Es fehlt nur noch ein Schritt, um ein unglaubliches Jahr zu vollenden, aber es wird ein schwieriger Schritt, weil Bayern eine harte Mannschaft ist", warnt Di María vor den Münchnern, die wie PSG noch eine perfekte Saison spielen können. (Champions League, Finale: Paris Saint-Germain – FC Bayern München am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER)

So könnte Tuchel Bayern den Titel wegschnappen

Die Dominatoren des französischen Fußballs in den vergangenen Jahren gewannen bislang das Triple aus Meisterschaft, Coupe de France und Ligapokal.

Bei ManUnited als Transferflop verschrien

Doch dass Di María fester Bestandteil der Pariser Mannschaft ist, war nicht immer der Fall. Von der Süddeutschen Zeitung wurde er passend als "De-Luxe-Lückenbüßer" bezeichnet. Wie in den letzten Jahren in Frankreich glänzte der 32-Jährige in seiner Karriere oftmals nur, wenn Stammspieler verletzt oder gesperrt waren.

Paris im Zauber-Modus! Die besten Tore von PSG

Doch dann erledigte Di María seine Aufgabe zumeist mit Bravour.

Bis auf seine Station Manchester United, wo er nur die Saison 2014/15 verbrachte und als Transferflop abgestempelt wieder ging, trug er stets seinen Teil zu erfolgreichen Jahren bei – sowohl bei Benfica (2007-2010), bei Real (bis 2014) und seit 2015 bei PSG.

Anzeige

Dass sich Ángel Di Marías Frau Jorgelina in England nicht wohl fühlte, war auch ein Grund dafür, dass ihr Gatte Manchester United nach nur einer Saison wieder verließ

Di Marías Pech war zumeist, dass noch größere Stars neben ihm spielte beziehungsweise ihm vorgezogen wurden. In Madrid kam er als Flügelspieler an Cristiano Ronaldo und Gareth Bale nicht vorbei.

Bei PSG fallen einem zuerst Neymar, Mbappé, Edinson Cavani und Mauro Icardi ein, wenn man an die größten Stars denkt. Einzig bei ManUnited wurde er angesichts der Ablösesumme von 75 Millionen Euro als kommender Superstar gefeiert.

Eine Rolle, mit der er offensichtlich nicht zurechtkam.

Kein Titel an der Seite von Messi mit Argentinien

Ein anderes Kapitel ist die argentinische Nationalmannschaft. 2008 holte er mit dem Juniorenteam Olympia-Gold. Ein Titel mit der Selección Argentina blieb ihm jedoch verwehrt. Seine Leistungen dort wurden oft kritisch gesehen. Lionel Messi schwebte über allem.

Dass Di María eigentlich das Potenzial zu einem großen Star hat, zeigt die Statistik. Auch wenn der torgefährliche Spieler mit dem herausragenden linken und deutlich schwächeren rechten Fuß zumeist unter dem Radar agiert, zeigt er stetig, wie wichtig er für seine Mannschaften ist.

Auch wenn Deutschland amtierender Weltmeister ist - in Sachen Transferrekorde haben die DFB-Kicker das Nachsehen: Beim Ranking der Spieler, die im Laufe ihrer Karriere summiert die höchsten Transfererlöse erzielt haben, liegt Mesut Özil als bester Deutscher mit 73 Millionen Euro nur auf Rang 27. SPORT1 präsentiert die Top10 (Quelle: transfermarkt.de) © Getty Images PLATZ 10 - Gareth Bale: Gareth Bale spielte in seiner Karriere für nur drei Vereine, kommt aber aber auf einen Transfererlös von insgesamt 108,7 Millionen Euro. 2007 wechselte er von Southampton zu Tottenham für 14,7 Millionen Euro, 2013 brachte der Transfer zu Real Madrid satte 94 Millionen Euro ein © Getty Images PLATZ 9 - Cristiano Ronaldo: Knapp vor Bale liegt Teamkollege Cristiano Ronaldo - ausnahmsweise mal nicht in der Spitzengruppe. Nach seinem Wechsel von Sporting Lissabon zu Manchester United für 17,5 Millionen Euro folgte der Transfer zu Real Madrid für 94 Millionen Euro. Zusammen ergibt das einen Transfererlös von 111,5 Millionen Euro © Getty Images PLATZ 8 - Radamel Falcao: Bei sechs Vereinen stand Radamel Falcao in seiner Karriere bislang unter Vertrag, insgesamt flossen dabei 113,03 Millionen Euro an Ablösesummen. Aktuell ist der Kolumbianer vom AS Monaco an den FC Chelsea ausgeliehen © Getty Images Anzeige PLATZ 7 - Luis Suarez: Bei seinem ersten Transfer von Nacional Montevideo zum FC Groningen wurden für Suarez nur 800.000 Euro gezahlt, acht Jahre später legte der FC Barcelona für den Torjäger 81 Millionen Euro auf den Tisch. Insgesamt kommt Suarez auf einen Transfererlös von 115,8 Millionen Euro © Getty Images PLATZ 6 - Juan Sebastian Veron: Der FC Parma zahlte 17,5 Millionen Euro für Veron, Lazio Rom ließ sich den Argentinier sogar 30 Millionen Euro kosten und Manchester United überwies 42,6 Millionen Euro für den Mittelfeld-Star. Sein vollständiger Transfererlös beträgt 116 Millionen Euro © Getty Images PLATZ 5 - Hernan Crespo: Der Stürmer kommt auf einen Transfererlös von 119,27 Millionen, im Schnitt wurden 29,81 Millionen Euro an Ablöse für Crespo gezahlt. Der Argentinier stand unter anderem beim FC Chelsea, Inter Mailand und Lazio Rom unter Vertrag © Getty Images PLATZ 4 - Nicolas Anelka: Er spielte für Paris St. Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea und Juventus Turin, zudem stand Nicolas Anelka bei weiteren fünf Vereinen unter Vertrag. Summiert man seine Ablösesummen, kommt man auf einen Betrag von 127,36 Millionen Euro © Getty Images Anzeige PLATZ 3 - James Rodriguez: James Rodriguez ist erst 24 Jahre alt und liegt schon auf Platz drei. Der FC Porto verpflichtete den kolumbianischen Youngster 2010 von CA Banfield für 7,35 Millionen Euro und verkaufte den Mittelfeldmann 2013 für 45 Millionen Euro an den AS Monaco. Nach der WM 2014 sicherte sich dann Real Madrid die Dienste von James Rodriguez - für satte 80 Millionen Euro. Gesamtbetrag: 132,63 Millionen Euro © Getty Images PLATZ 2 - Zlatan Ibrahimovic: Bis vor kurzem stand Zlatan Ibrahimovic mit einem Transfererlös von 169,10 Millionen Euro noch an der Spitze dieser Rangliste. Das meiste Geld gab der FC Barcelona für den Schweden aus, die Katalanen zahlten 2009 eine Ablöse von 69,5 Millionen Euro an Inter Mailand. Abgelöst wird "Ibra" ausgerechnet von einem neuen Teamkollegen... © Getty Images PLATZ 1 - Angel Di Maria: Der Argentinier wechselt für 63 Millionen Euro zu Paris St. Germain. Zuvor zahlte Manchester United 75 Millionen Euro, Real Madrid 33 Millionen Euro und Benfica Lissabon 8 Millionen Euro für den Edel-Techniker. Das ergibt einen Transfererlös von 179 Millionen Euro © Getty Images

Di María war in der laufenden CL-Saison an acht Toren beteiligt. Mit drei Treffern und fünf Vorlagen stellte er seinen persönlichen Rekord aus der Titelsaison 2013/14 mit Real ein.

Anzeige

In den vergangenen zehn Jahren hat in der Königsklasse nur Cristiano Ronaldo mehr Assists. Der Portugiese ist Spitzenreiter der Statistik mit 28 Vorlagen, Di María hat zwei weniger – und liegt dabei gleichauf mit Messi.

Und aufgepasst, FC Bayern! In jedem Champions-League-Spiel, in dem Di María an einem Tor beteiligt war - 17 an der Zahl -, hat er nicht verloren.