Champions League Finale: Paris - FC Bayern LIVE im TV, Stream & Ticker

Damit würde man mit dem FC Liverpool gleichziehen. Mehr Triumphe in der Königsklasse können nur der AC Mailand (7) und Real Madrid (13) aufweisen.

PSG - Bayern: Quadruple vs. Triple

Die Franzosen könnten durch einen Sieg im Finale (Champions League, Finale: Paris Saint-Germain - FC Bayern München, am So. ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) sogar noch einen draufsetzen. Denn die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel hat sich bereits das nationale Triple, bestehend aus Ligue 1, Coupe de France und Coupe de la Ligue, gesichert. Mit einem weiteren Erfolg würde man also sogar das Quadruple gewinnen.