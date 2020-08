3. Liga: Coronafall beim FC Ingolstadt - Trainingslager verschoben

Der FC Ingolstadt verpasste den Aufstieg in die 2. Bundesliga knapp in der Relegation © Imago

Der FC Ingolstadt muss in der Vorbereitung umplanen. Nach einem Coronafall innerhalb des Teams reist der Drittligist vorerst nicht ins Trainingslager.

Drittligist FC Ingolstadt muss mitten in der heißen Phase der Saison-Vorbereitung wegen eines Coronafalls eine unfreiwillige Pause einlegen.

Ingolstadt-Spieler trainieren individuell

Ingolstadt hatte in der Vorsaison den Aufstieg in die 2. Bundesliga in der Relegation gegen den 1. FC Nürnberg nach einem Last-Minute-Gegentreffer dramatisch verpasst.