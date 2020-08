FC Schalke 04: Jochen Schneider über die Zukunft von Nabil Bentaleb

Einmal ließ Nabil Bentaleb seine ganze Klasse aufblitzen. Im internen Neun-gegen-Neun am Vormittag im österreichischen Längenfeld steckte Schalkes zurückgekehrter Mittelfeldspieler den Ball "no look" auf Nassim Boujellab durch, der letztlich eiskalt vollstreckte.

Bis zuletzt war Bentaleb noch offiziell von Schalke freigestellt, um sich um seine sportliche Zukunft zu kümmern. Der 25-jährige Bentaleb war in der vergangenen Saison an Newcastle United verliehen und machte für die "Magpies" zwölf von 15 möglichen Pflichtspielen.

Schneider: "Stand heute bleibt er bei uns"

Schalke-Sportchef Jochen Schneider sagte am Rande des Österreich-Trainingslagers: "Nabil ist hier und bringt eine große Qualität mit. Wir orientieren uns an Fakten. Und Verträge sind Fakten. Er ist unser Spieler und bereitet sich mit uns auf die neue Saison vor. Stand heute gehe ich davon aus, dass er bei uns bleibt, weil auch schlichtweg nichts Konkretes vorliegt."

Bentaleb bei Testkick am Montag noch nicht dabei

Im Testspiel am Montag in Österreich gegen Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers (18 Uhr) wird Bentaleb noch nicht mitmischen. Trainer David Wagner will sich zunächst in den ersten Einheiten ein Bild über den wirklichen Fitnesszustand seines "neuen" Spielers machen. Der Mittelfeld-Star, der auf Schalke zu den Topverdienern gehört, hielt sich zuletzt im Urlaub mit einem persönlichen Fitnesstrainer fit. Im Testspiel-Doppelpack am 28. August (beide Gegner noch unbekannt) könnte er dann eine Rolle spielen.