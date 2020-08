Champions League, Bayern vs. PSG: Trainer Flick und Tuchel im Vergleich

Flick 2005 in Hoffenheim entlassen

Von 2000 bis 2005 stand er bei der TSG Hoffenheim an der Seitenlinie. Zwar schaffte er auf Anhieb den Aufstieg in die Regionalliga, der angestrebte Sprung in die 2. Bundesliga blieb ihm jedoch verwehrt. Er wurde aus sportlichen Gründen entlassen.

Von 2006 an arbeitete Flick im Trainerstab der deutschen Nationalmannschaft. Sein größter Erfolg war der WM-Titel acht Jahre später in Brasilien als Co-Trainer von Joachim Löw. Anschließend wurde er Sportdirektor beim DFB.

Flick beerbt Kovac beim FC Bayern

So wellenförmig Flicks Laufbahn verlaufen ist, so stringent war die von Thomas Tuchel. Der 46-Jährige begann 2000 im Jugendbereich des VfB Stuttgart, betreute sechs Jahre später die U19 und die zweite Mannschaft des FC Augsburg, ehe er 2008 erfolgreich vom FSV Mainz 05 geködert wurde.

Erst im Januar schlug Jan Siewert den Weg von Dortmund nach England ein. Der 36-Jährige war das jüngste Beispiel der BVB-Trainerschmiede, die zuletzt regelmäßig Coaches aus dem Nachwuchs- und Profibereich auf die Insel ziehen ließ. Nun steht sein Nachfolger in Dortmund fest © Getty Images

Der frühere Oberhausen-Profi Mike Tullberg (l.), der seine Trainerlaufbahn bei der U19 von RWO begann, übernimmt ab dem Sommer die Dortmunder U23 © Getty Images

Derzeit ist Tullberg noch Co-Trainer beim dänischen Erstliga-Aufsteiger Vendsyssel FF. Wird der BVB auch für ihn zum Sprungbrett? ©

In der Vergangenheit wechselten bereits einige Trainer von Dortmund nach England. SPORT1 zeigt Tullbergs Vorgänger und sagt, was aus ihnen geworden ist © SPORT1-Montage: Getty Images/Imago

JÜRGEN KLOPP: Alles begann mit ihm. Jürgen Klopp kam zur Saison 2008/09 als dynamischer Jungtrainer vom FSV Mainz 05. Seine Mission: Den schlafenden Riesen BVB wieder zum Leben erwecken. Einen derartigen Erfolg hätten sich jedoch auch die Borussia-Bosse Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc nicht erträumen lassen © Getty Images

Neben zwei Deutschen Meisterschaften holte "Kloppo" darüber hinaus auch den DFB-Pokal. Sogar dem Champions-League-Sieg war man ganz nah, gegen den Erzrivalen aus München unterlag man im Jahr 2013 nur ganz knapp © Getty Images

Diese Erfolge rückten den heute 51-Jährigen in den Fokus von Europas Elite. Der FC Liverpool sicherte sich im Jahr 2015 die Dienste Klopps. Und mittlerweile macht sich das Engagement des Deutschen bei den "Reds" mehr als bezahlt - das Sprungbrett BVB war erfunden © Getty Images

THOMAS TUCHEL: Vom FSV Mainz zu Borussia Dortmund? "Kann ich auch", muss sich Thomas Tuchel gedacht haben und schlug denselben Weg wie sein Vorgänger Klopp ein. Mit den Borussen gelang dem Schwaben im Jahr 2017 der DFB-Pokalsieg © Getty Images

Für die Deutsche Meisterschaft sollte es trotz einer bärenstarken Bundesligasaison in seinem ersten Jahr in Dortmund nicht reichen. Nach einem dritten Platz in der darauffolgenden Saison kam es zu Differenzen mit den Vereinsverantwortlichen. Tuchel wurde nach zwei Jahren in Dortmund verabschiedet und legte anschließend ein Sabbatical ein © Getty Images

Dort fand er offensichtlich genug Zeit zum Nachdenken. Und zum Französisch lernen. Denn kein Geringerer als der schillernde Hauptstadtklub aus Paris und dessen ambitionierte Besitzer aus Katar verpflichteten Tuchel zu Beginn der laufenden Saison. Einst trainierte er die Mainzer "Boyband", nun eine der aufregendsten Offensivreihe der Welt. Ein steiler Aufstieg © Getty Images

DAVID WAGNER: Apropos steiler Aufstieg. Von der zweiten Mannschaft des BVB in die wettbewerbsfähigste Liga der Welt - diesen Weg schlug David Wagner innerhalb von nur zwei Jahren ein. Zunächst machte sich der heute 47-Jährige in der dritten Liga ... © Getty Images

... einen Namen. Knapp fünf Jahre trainierte er die Reserve der Borussia und spielte stets eine gute Rolle. Die Trainer-Bühne BVB blieb auch den Verantwortlichen von Huddersfield Town nicht verborgen. Und so sicherte sich der damalige Zweitligist von der britischen Insel die Qualitäten von Wagner © Getty Images

Mit einem verhältnismäßig kleinen Etat gelang dem guten Freund von Jürgen Klopp und seinem Team in der Saison 2016/17 ein kleines Fußballwunder: Der Aufstieg in die Premier League. Nach einer erfolgreichen ersten Saison lief es im verflixten zweiten Jahr nicht mehr ganz so rund. In beiderseitigem Einverständnis trennte man sich kurz nach Beginn der Rückrunde © Getty Images

HANNES WOLF: Wenn Tuchel "Klopp 2.0" ist, dann ist Hannes Wolf "Wagner 2.0". Mit der U17 des BVB wurde Wolf zwei Mal Deutscher Meister, selbiges gelang ihm auch einmal mit der U19-Auswahl der Borussia. Diese Erfolge auf Juniorenebene katapultierten den Mann aus Bochum ... © Getty Images

... ohne Umwege direkt in den Profifußball. Mit dem VfB Stuttgart gelang ihm direkt in seiner ersten Saison der Wiederaufstieg in das deutsche Oberhaus. Dort lief es dann aber eher unglücklich für ihn und seine Mannschaft, sodass Wolf noch während der Saison gehen musste © Getty Images

Aktuell soll er mit dem Hamburger SV sein Kunststück aus VfB-Zeiten wiederholen und den einstigen "Dino" zurück in das altbekannte Terrain Bundesliga führen © Getty Images

DANIEL FARKE: Der Nächste bitte! Vom Regionalligisten SV Lippstadt ging es in der Saison 2015/16 zum Ligarivalen Dortmund II. 56 Spiele und etwa eineinhalb Jahre später fand sich Farke auf einmal in der Championship wieder © Getty Images

Bei Norwich City, in der zweiten englischen Liga, leitet der 42-Jährige seit der Spielzeit 2017/18 die Geschicke der ersten Mannschaft. Nach einem durchwachsenen ersten Jahr spielt sein Team nun um den Aufstieg ins englische Oberhaus - liegt aktuell als Tabellenführer klar auf Kurs Premier League © Getty Images

JAN SIEWERT: Er nutzte als bislang Letzter das Sprungbrett BVB II. Nach einer erfolgreichen Saison mit den U19-Junioren des VfL Bochum verschlug es Siewert zum Reviernachbarn aus Dortmund. Dort verhalf man ihm zu seinen ersten Trainer-Schritten im Seniorenfußball © Getty Images

Der Turbo-Aufstieg des Musterschülers geht damit unaufhaltsam weiter. Nach nur dreieinhalb Jahren als Cheftrainer im Jugend- und Amateurbereich folgt nun der Quantensprung in Englands Eliteklasse © Getty Images

