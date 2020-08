Bayern vs. PSG: Bremen-Star Leonardo Bittencourt drückt Paris Daumen

Das hat der 26-Jährige im SPORT1- Instagram-Format Split It! am Rande des Trainingslagers des SV Werder Bremen im österreichischen Zillertal verraten.

Für Bittencourt ist PSG der Underdog

Der gebürtige Brasilianer will nämlich, dass "Neymar, der gerade in Brasilien so viel kritisiert wird, am Ende das Ding mit Paris gewinnt. Aber nicht nur wegen ihm drücke ich ein Stück weit mehr Paris die Daumen, sondern auch, weil da noch zwei andere Brasilianer sind und die es einfach mal verdient hätten", ergänzte Bittencourt.